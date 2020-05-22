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اقتصاد

الإسكان توفر 200 ألف شقة لمحدودى الدخل بالقاهرة والجيزة.. تفاصيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:17 م
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك نحو 200 ألف شقة لمحدودى الدخل يتم تنفيذها ضمن المشروع لسكان العاصمة.

وأوضحت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات المقررة لسكان العاصمة تنفذ بعدة مدن جديدة داخل محافظتي "القاهرة والجيزة" نظرا لكونهما المحافظتين الأكثر طلبا على وحدات سكنية ضمن المشروع.

وتابعت، أنه فى محافظة الجيزة التى يتم تنفيذ العدد الأكبر من الوحدات بالمشروع فى الوقت الراهن تقريبا، بنحو 147 ألف وحدة سكنية، النسبة الأكبر منها لحاجزى الإعلانات التاسع والعاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

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ويتم تنفيذ  77424 وحدة سكنية فى مدينة حدائق أكتوبر، وكذا جارى تنفيذ 70272 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة.

كما تشهد القاهرة فى مدينة بدر،  تنفيذ 52128 وحدة سكنية، والوحدات الجارى تنفيذها بمساحة 90 متر مربع بنظام 3 غرف وصالة، باستثناء نسبة محدودة تنفذ بنموذج 75 متر مربع غرفتين وصالة، لتلبية بعض الطلبات المحدودة التى تلقتها وزارة الإسكان للحصول على النموذج الأصغر حجما.
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