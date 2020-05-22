الإسكان توفر 200 ألف شقة لمحدودى الدخل بالقاهرة والجيزة.. تفاصيل





وأوضحت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات المقررة لسكان العاصمة تنفذ بعدة مدن جديدة داخل محافظتي "القاهرة والجيزة" نظرا لكونهما المحافظتين الأكثر طلبا على وحدات سكنية ضمن المشروع.





وتابعت، أنه فى محافظة الجيزة التى يتم تنفيذ العدد الأكبر من الوحدات بالمشروع فى الوقت الراهن تقريبا، بنحو 147 ألف وحدة سكنية، النسبة الأكبر منها لحاجزى الإعلانات التاسع والعاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".





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ويتم تنفيذ 77424 وحدة سكنية فى مدينة حدائق أكتوبر، وكذا جارى تنفيذ 70272 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة.



