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رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة يبين عدد الوحدات السكنية المنجزة وتوزيعها.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:13 م
عادل النجار
عادل النجار
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إبراهيم القادري
قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة ، إن هناك منطقتي اسكان بمدينة 6 اكتوبر الجديدة هما منطقة 800 فدان ويوجد بها 42 ألف وحدة إسكان اجتماعي ونسبة الانجاز بها تعدت 85 % وتم تسليم الشقق بها.


وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن المنطقة الثانية هي غرب المطار وهي منطقة اسكان اجتماعي ومقسمة الي قطاعين وإجمالي عددها 24888 وحدة سكنية .


وأوضح عادل النجار ، أن هناك 121 شركة تعمل في مدينة 6 اكتوبر الجديدة وفي مجال الإسكان وفي المرافق التابعة لهذا الإسكان .


وتابع : أننا نحرص علي ألا تقل طاقة العمل في ظل أزمة كورونا مع عمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمال .


واستكمل : إن وتيرة العمل تقل في رمضان ولكننا نعمل بأقصى جهد حتى لا يحدث تأخير في البرامج الزمنية المحددة للتسليم .
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