رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة يبين عدد الوحدات السكنية المنجزة وتوزيعها.. فيديو

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة ، إن هناك منطقتي اسكان بمدينة 6 اكتوبر الجديدة هما منطقة 800 فدان ويوجد بها 42 ألف وحدة إسكان اجتماعي ونسبة الانجاز بها تعدت 85 % وتم تسليم الشقق بها.









وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن المنطقة الثانية هي غرب المطار وهي منطقة اسكان اجتماعي ومقسمة الي قطاعين وإجمالي عددها 24888 وحدة سكنية .









وأوضح عادل النجار ، أن هناك 121 شركة تعمل في مدينة 6 اكتوبر الجديدة وفي مجال الإسكان وفي المرافق التابعة لهذا الإسكان .









وتابع : أننا نحرص علي ألا تقل طاقة العمل في ظل أزمة كورونا مع عمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمال .









واستكمل : إن وتيرة العمل تقل في رمضان ولكننا نعمل بأقصى جهد حتى لا يحدث تأخير في البرامج الزمنية المحددة للتسليم .