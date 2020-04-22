جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: تسليم ألف شقة خلال 15 يوما

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن هناك بمشروع الإسكان بمدينة 6 أكتوبر منطقة يطلق عليها الـ 800 فدان، مشيرًا إلى منطقة الإسكان الاجتماعي بها حوالى 42 ألف وحدة سكنية.





وأضاف "النجار" خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قطاع "د" بالتحديد به أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، موضحا أنه بذلك المشروع يتم مسابقة الزمن والمحاولة بقدر المستطاع عدم وقف الإنتاج بسبب ما يتسببه فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه يتم جميع الإجراءات الاحترازية من اجل المحافظة على سلامة العمال، لافتا إلى أن العمل مستمر حتى الأن وقريبا سيتم البدء خلال 15 يوم عن تسليم ألف وحدة فى ذلك القطاع.





وأوضح أن المواطنين يقومون باستلام وحداتهم وهناك مبانى جاهزة، مضيفا إلى أنه الأن يتم تكملة المرافق من توصيل مياه صرف وطرق وكهرباء وإنارة وإتصالات وغاز طبيعي.





وأفاد بأن مدينة 6 أكتوبر الجديدة تبلغ مساحتها حوالى 80 ألف فدان ويوجد بها جميع الأنشطة، حيث يوجد سكن مصر والذى يتكون من 177 عمارة وخلال شهر سيتم الإعلان عن تسليمه، مشيرا إلى ان كل قطاع من القطاعات مكتمل من الخدمات والمرافق والأسواق التجارية والمساجد والكنائيس ووحدات صحية.





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