AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب مستحقاته المالية.. محمد النني يظهر العين الحمراء لإدارة بشكتاش

الأحد 24/مايو/2020 - 01:56 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش
Advertisements
محمد السعيد
طالب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، إداره ناديه بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

وذكر موقع " ortacizgi" التركي، أن محمد النني طالب إدارة بشكتاش بدفع مستحقاته المالية المتأخرة، والتي لم يتقاضها، منذ شهر مارس الماضي,

وأضاف الموقع، أن محمد النني حذر إدارة ناديه من خصم نسبة من مستحقاته مالية، في ظل ضغط الإدارة على اللاعبين للموافقة على تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن محمد النني أبلغ إدارة بشكتاش مؤخرا بموافقته على البقاء مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وطالبهم بالتفاوض مع آرسنال لتجديد إعارته.

وكان محمد النني انتقل إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب بشكتاش يحسم مصير محمد النني مع الفريق

محمد النني يحدد وجهته المقبلة

محمد النني يضع شرطا للموافقة على البقاء مع بشكتاش

محمد النني يصدم بشكتاش التركي.. تفاصيل

بشكتاش ينتظر رد آسنال بشأن تمديد إعارة النني

مدير أعمال النني: بشكتاش طلب من آرسنال شراء اللاعب أو تمديد إعارته ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر من خالط رجاء الجداوي بمسلسل لعبة النسيان

فضل صيام الستة من شوال .. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

شاهد .. أول سيارة تخرج من مصانع رنج روفر بعد عودة الإنتاج .. صور

بسري سارة..زيادات معاشات الضمان الاجتماعي أول يوليو المقبل

غمة كورونا ستنكشف.. 7 أمور تنجيك من الفيروس يجهلها كثيرون

خطيب المسجد الحرام: عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم الطاعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشبيكة .. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة مختلفة في عيد الفطر

10 فوائد مذهلة لـ الكاجو

شاهد .. أول سيارة تخرج من مصانع رنج روفر بعد عودة الإنتاج .. صور