بسبب مستحقاته المالية.. محمد النني يظهر العين الحمراء لإدارة بشكتاش





وذكر موقع " ortacizgi" التركي، أن محمد النني طالب إدارة بشكتاش بدفع مستحقاته المالية المتأخرة، والتي لم يتقاضها، منذ شهر مارس الماضي,





وأضاف الموقع، أن محمد النني حذر إدارة ناديه من خصم نسبة من مستحقاته مالية، في ظل ضغط الإدارة على اللاعبين للموافقة على تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن محمد النني أبلغ إدارة بشكتاش مؤخرا بموافقته على البقاء مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وطالبهم بالتفاوض مع آرسنال لتجديد إعارته.





وكان محمد النني انتقل إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

طالب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، إداره ناديه بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة.