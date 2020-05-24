6 تعليمات لتناول كعك وبسكويت العيد بدون زيادة فى الوزن

قدم ا لدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة ، عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، روشته تناول الكحك والبسكويت فى العيد دون زيادة وزن ومشاكل صحية.

وتضمنت التعليمات ٦ خطوات جاءت كالتالي..





1- أول يوم عيد: يوم مفتوح " سوف تتناول ما شئت من الطعام و لكن بدون إسراف "، وذلك أول يوم عيد فقط لمريض السمنه ، ثم تتبعه بريجيم ديتوكس لتنقية الجسم من السموم وخسران الوزن الزائد ولتحفيز الجسم على حرق الدهون. 1- أول يوم عيد: يوم مفتوح " سوف تتناول ما شئت من الطعام و لكن بدون إسراف "، وذلك أول يوم عيد فقط لمريض السمنه ، ثم تتبعه بريجيم ديتوكس لتنقية الجسم من السموم وخسران الوزن الزائد ولتحفيز الجسم على حرق الدهون.



2- مسموح لك بتناول قطعتين كحك طوال اليوم من الأفضل تقسيمها أى تتناول فى المرة الواحده نصف قطعه كحك وتناولها ببطء أو 7 قطع من البسكويت، أو قطعه كحك واحده و 3 قطع بسكويت و لا تزيد عن ذلك .





3- لا تنسي تناول ملعقه من بذور الرجله و ملعقه من بذور الكتان المطحونه مع كوبين ماء قبل تناول أى وجبه بنصف ساعة )حتى تعطى شعور بالشبع و تقلل نسبة إمتصاص الدهون و السكريات من الوجبه بنسبة 30%.







4- لا تنسي شرب المشروبات التى تزيد من معدل التمثيل الغذائى فى الجسم فبالتالى تزيد من معدل حرق الدهون مثل : ( شاى أخضر بالنعناع – زنجبيل بالليمون – مغلى بقدونس بالليمون – كمون بالليمون و القرفه و الزنجبيل – كمون بالليمون ) بعد تناول الوجبه بساعه .



5- لا تفرطي فى تناول الكحك و تذكري أن قطعة كعك واحده بسعرات حراريه ( 350 - 600 كالورى ) تكفى ليوم كامل .