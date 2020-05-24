نشرة المرأة والصحة.. كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد؟ أخطر مرحلة لكورونا.. وحيل لرفع مناعة طفلك

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة:
في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وتزايد عدد الإصابات بالفيروس وكذلك الوفيات، يمر مصاب الكورونا بـ3 مراحل رئيسية منذ بدء نقل العدوى لتظهر عليه أعراض كورونا الخفيفة إليك تلك المراحل.
مع أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ الجميع في تناول كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة، تلك الحلويات المرتبطة بعيد الفطر، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب عسر هضم وزيادة الوزن نظرًا لسعراتها الحرارية الزائدة.
المرأة
أما عن أبرز الإطلالات التى نشرت خلال الساعات الماضية ونصائح لجمالك
مطبخك
لتسهيل مهام الطبخ قدمنا لكِ على مدار الساعات الماضية وصفات بسيطة أحلى من المحلات.