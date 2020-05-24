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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد؟ أخطر مرحلة لكورونا.. وحيل لرفع مناعة طفلك

الأحد 24/مايو/2020 - 03:11 م
كعك
كعك
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لمياء الياسين
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


الصحة:

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وتزايد عدد الإصابات بالفيروس وكذلك الوفيات، يمر مصاب الكورونا بـ3 مراحل رئيسية منذ بدء نقل العدوى لتظهر عليه أعراض كورونا الخفيفة إليك تلك المراحل.


في ظل تفشي فيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات المصابة به بشكل يومي، تخشى الأمهات على أطفالها من عدوى فيروس كورونا، حيث أكدت الأبحاث العلمية أن الأطفال أيضا يصابون بفيروس كورونا مثل البالغين، ويحتاجون لتقوية مناعتهم والتغذية السليمة إليك وفقا لموقع healthline بمجموعة من الأطعمة التي تقوي مناعة الطفل.

مع أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ الجميع في تناول كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة، تلك الحلويات المرتبطة بعيد الفطر، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب عسر هضم وزيادة الوزن نظرًا لسعراتها الحرارية الزائدة. 

المرأة 
أما عن أبرز الإطلالات التى نشرت خلال الساعات الماضية ونصائح لجمالك

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في إطلالتها بشكل جمالي ناعم وجديد.

فاجأت الفنانة كارول سماحة متابعيها بصورة جديدة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت كارول سماحة مرتدية فستانا باللون الأحمر طويل ومكشوف من منطقة الصدر.


مطبخك
لتسهيل مهام الطبخ قدمنا لكِ على مدار الساعات الماضية وصفات بسيطة أحلى من المحلات.

أحلى من المحلات.. صينية سمك بمذاق لا يقاوم
لا غنى عن أطباق الأسماك فى العيد.. يمكنك إعدادها وتحضيرها بطريقة صحية وتقديمها لأسرتك.

إليكِ طريقة تحضير صينية سمك سالمون...
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