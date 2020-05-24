نشرة المرأة والصحة.. كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد؟ أخطر مرحلة لكورونا.. وحيل لرفع مناعة طفلك

الصحة:

بـ3 مراحل رئيسية منذ بدء نقل العدوى لتظهر عليه

في العالم، وتزايد عدد الإصابات بالفيروس وكذلك الوفيات، يمر

مع أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ الجميع في تناول

والبسكويت والبيتي فور والغريبة، تلك الحلويات المرتبطة بعيد الفطر، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب عسر هضم وزيادة الوزن نظرًا لسعراتها الحرارية الزائدة.