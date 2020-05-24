AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

الأحد 24/مايو/2020 - 01:03 م
كحك العيد
كحك العيد
Advertisements
رشا عوني
مع أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ الجميع في تناول كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة، تلك الحلويات المرتبطة بعيد الفطر، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب عسر هضم وزيادة الوزن نظرًا لسعراتها الحرارية الزائدة. 

الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، قدم نصائح هامة في تصريحات لموقع صدى البلد، يجب اتباعها في العيد كي نتجنب أضرار الكحك وهي .. 

اقرأ أيضا 
1-عدم الإفراط في تناول الكحك على مدار اليوم بل يتم تنظيم اكل الكحك بحيث لا نزيد عن 3 كحكات باليوم . 

2-يفضل تناول الكحك بدون سكر لتقليل سعراته الحرارية. 

3-اضافة قيمة غذائية للكحك مثل حشوه بالمكسرات واللوز و العجوة الصحية. 

4-عدم تناول كميات كبيرة من الكحك. 

5-عدم استخدام سمنة مهدرجة في مكونات الكحك

6-استخدام سمن أو زبدة فلاحي. 

7-السعرات الحرارية للكحك عالية لذا يفضل عدم الإفراط في تناوله. 

8-- إذا كنت ستضع سكر مطحون على الكحك، فيفضل أن يتم رش كمية صغيرة منه وعدم وضع كمية كبيرة على كل كحكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 كحكات باليوم.. 7 نصائح لتجنب أضرار الكحك

قبل ما تاكل فى العيد.. اعرف السعرات الحرارية للكحك

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك

كحك العيد فيه سم قاتل.. 250 سعرا حراريا في القطعة الواحدة و7 نصائح لتجنب أضراره.. وهذه أشهر طرق تحضيره

خبير تغذية: قطعة كحك واحدة تحتاج 20 دقيقة مشي سريع لحرق سعراتها

كل وانت مطمن .. 10 نصائح تساعد في تناول كحك العيد بدون زيادة الوزن

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة: نثق فى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية فى أيام العيد

بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أمور في الدنيا

فتحت الباب لـ كورونا.. وفاة فتاة تكشف الصلة بين السمنة والفيروس

فيديوجراف.. كيف كان النبي يحتفل بالعيد؟

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر