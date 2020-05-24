كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

مع أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ الجميع في تناول كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة، تلك الحلويات المرتبطة بعيد الفطر، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب عسر هضم وزيادة الوزن نظرًا لسعراتها الحرارية الزائدة.





الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، قدم نصائح هامة في تصريحات لموقع صدى البلد، يجب اتباعها في العيد كي نتجنب أضرار الكحك وهي ..





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1- عدم الإفراط في تناول الكحك على مدار اليوم بل يتم تنظيم اكل الكحك بحيث لا نزيد عن 3 كحكات باليوم .





2-يفضل تناول الكحك بدون سكر لتقليل سعراته الحرارية.





3-اضافة قيمة غذائية للكحك مثل حشوه بالمكسرات واللوز و العجوة الصحية.





4-عدم تناول كميات كبيرة من الكحك.





5-عدم استخدام سمنة مهدرجة في مكونات الكحك





6-استخدام سمن أو زبدة فلاحي.





7-السعرات الحرارية للكحك عالية لذا يفضل عدم الإفراط في تناوله.



