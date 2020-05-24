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مرأة

أحلى من المحلات.. صينية سمك بمذاق لا يقاوم

الأحد 24/مايو/2020 - 01:01 م
السالمون
السالمون
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لمياء الياسين
لا غنى عن أطباق الأسماك فى العيد.. يمكنك إعدادها وتحضيرها بطريقة صحية وتقديمها لأسرتك.

إليك صينية سمك سالمون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:


المكونات لتحضير صينية السمك السالمون بالكزبرة والأفوكادو 

1 ملعقة صغيرة بذور كزبرة مطحونة 
شريحتان من  سلمون بدون جلد 
½  بشر برتقال صغير 
1 فص ثوم
1 بصلة حمراء مفرومة ناعمًا
4 حفن من الكرفس، مقطعة إلى شرائح سميكة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
شرائح أفوكادو 

طريقة تحضير صينية السمك السالمون:
يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية فى وعاء يضاف الأفوكادو ويضاف الزيت وبذور الكزبرة وتضاف التوابل وتخبز لمدة 45 دقيقة. 
يضاف السلمون وبرش البرتقال والأفوكادو وسخنيه في الفرن لمدة 15 دقيقة وفرم الثوم جيدًا واتركه لمدة 10 دقائق.
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