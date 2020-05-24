الأمل قادم.. الملك سلمان يغرد على تويتر لأول مرة منذ إبريل الماضي

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الأحد، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.









وكتب الملك سلمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.









وأضاف: "نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا وأحسن حالًا. وكل عام وأنتم بخير".







