AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الفطر: العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية غير مسبوقة

السبت 23/مايو/2020 - 06:38 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
Advertisements
قسم الخارجي
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، كلمة للسعوديين والمقيمين وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا الملك سلمان أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، شاكرا  المولى العلي القدير أن يبلغنا عيد الفطر السعيد.

وأضاف العاهل السعودي في كلمة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "يواجه العالم ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلًا، مما استدعى حلولًا عاجلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتابع الملك سلمان "لا يسعني في هذا الشأن،إلا أن أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته".

وأردف "أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ذلك بهدف الحرص على السلامة الشخصية قائلا "البهجة بالصحة والفرح بالعافية، وكل سرور يؤدي لخطر نهايته ندم كفانا الله وإياكم الشرور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يعلن إقامة قمة العشرين

الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة: كلمة الملك رسمت خريطة التعامل مع وباء كورونا

بمناسبة شهر رمضان رسالة من خادم الحرمين للسعوديين

عمر الشهري يكتب: مملكة الإنسانية.. عطاء بلا حدود

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بحلول عيد الفطر

بدون مصلين .. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين الشريفين

ترشيحاتنا

شهيرة تثير الجدل بصورة لـ محمود ياسين مع أحمد عز وأمير كرارة| تفاصيل

الصحة: تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

تفاصيل وفاة رئيس إدارة أمن ماسبيرو بـ فيروس كورونا

عندهم إمكانيات.. خبير عسكري: الإرهابي عنده 4 عناصر مفاجأة

على جمعة: السيدة مريم من نسل النبي هارون.. ويوضح كيف كفلها زكريا عليه السلام

بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في العيد.. هل أنت منها؟

بفستان مبهج .. مي سليم تتألق بإطلالة عيد الفطر

أبيض X أسود .. شريهان تهنئ الجمهور بالعيد بإطلالة انيقة