الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الفطر: العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية غير مسبوقة

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، كلمة للسعوديين والمقيمين وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.





ودعا الملك سلمان أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، شاكرا المولى العلي القدير أن يبلغنا عيد الفطر السعيد.





وأضاف العاهل السعودي في كلمة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "يواجه العالم ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلًا، مما استدعى حلولًا عاجلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".





وتابع الملك سلمان "لا يسعني في هذا الشأن،إلا أن أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته".





وأردف "أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".



