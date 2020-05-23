AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدون مصلين .. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين الشريفين

السبت 23/مايو/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السديس عن أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.


وقال السديس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع".


وكانت وزارة الشئون الإسلامية السعودية أعلنت رفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.


وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين بالجوامع بترديد التكبيرات عبر مكبرات في يوم العيد . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

تفاصيل موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

بأوامر ملكية.. تفاصيل التغييرات الجديدة على صلاة التراويح في الحرم المكي

شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من كورونا

كيف استعدت رئاسة الحرمين لاستقبال صلاة التراويح بعد موافقة خادم الحرمين

ترشيحاتنا

الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي ..فيديو

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

في عيد ميلاده الـ32 .. أسطول سيارات رضوان البرنس "محمد رمضان".. صور

مذيعة بريطانية تروي تجربتها بعد التوقف عن استخدام الشامبو 6 أسابيع.. فيديو

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

كيفية صلاة العيد في المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة