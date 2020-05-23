بدون مصلين .. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين الشريفين

أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السديس عن أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.









وقال السديس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع".









وكانت وزارة الشئون الإسلامية السعودية أعلنت رفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.









وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين بالجوامع بترديد التكبيرات عبر مكبرات في يوم العيد .



