كل الناس اتخلت عني ونفسيتي في الأرض.. رسائل مؤثرة من ريهام سعيد لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد

View this post on Instagram

ياسمين عبد العزيز بعد ما بعت للك علي الواتس اقررت أشكرك ادام كل الناس اظاهر ان في فعلا في سبب ان احنا نرجع نحب كل حاجه تاني. شكرا لكل فريق العمل الي ابدع بجد بعد كده مش هاعمل غير الي انا حساه و مصدقاه درس جمله عمري ما هانساها @yasminabdelaziz_ @sherifmoneerofficial @karimfahmiofficial