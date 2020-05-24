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فن

كل الناس اتخلت عني ونفسيتي في الأرض.. رسائل مؤثرة من ريهام سعيد لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 10:18 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وريهام سعيد
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آيه عاطف
عبّرت الإعلامية ريهام سعيد، عن إعجابها الشديد بمسلسل "ونحب تاني ليه"، لـ ياسمين عبد العزيز، وقامت بنشر محادثة بينهما على تطبيق "الواتساب".

تضمنت المحادثة رسائل من ريهام قالت فيها :"قاعدة بتفرج دلوقتي للمرة العشرين .. بجد لازم تبقي فخورة اوي بنفسك مدياني أمل أن الحياة مش هتقف على حاجة .. متقوليش عليا هبلة انا نفسيتي في الارض إن كل الناس اتخلت عني .. والناس كلها طلعت ندلة".

وتابعت: "المسلسل ده اداني دفعة ان الواحد ميعرفش ممكن يحصله ايه .. وساعات الحاجات اللي بتحصلنا وبنفتكرها وحشة هي عشان تبقى حياتنا أحسن".


و علقت على الصور قائلة :"ياسمين عبد العزيز بعد ما بعت للك علي الواتس اقررت أشكرك ادام كل الناس اظاهر ان في فعلا في سبب أن احنا نرجع نحب كل حاجه تاني".

واختتمت ريهام سعيد حديثها قائلة :"شكرا لكل فريق العمل الي ابدع بجد بعد كده مش هاعمل غير اللي انا حساه و مصدقاه درس جملة عمري ما هنساها".
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