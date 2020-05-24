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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. إصابة مسؤول بفيروس كورونا.. ورسالة من ريال مدريد.. وخالد الغندور يستفز الجمهور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:04 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


- خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بشعار الزمالك نادي القرن
هنأ خالد الغندور نجم الزمالك السابق جمهور القلعة البيضاء بحلول عيد الفطر المبارك ولكن بطريقة استفزازية لجمهور الأهلي.



وجه نادي ريال مدريد رسالة خاصة لنظيره الأهلي لتهنئته بمرور 20 عامًا على لقب نادي القرن الأفريقي.



أعلنت مصادر من داخل النادي الأهلى عن اشتباه الأطباء في اصابة وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يرقد حاليا في العناية المركزة. 
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