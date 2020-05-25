الإنسانية أولا.. مستشفيات العزل بالغربية تحتفل بالعيد مع مرضى كورونا.. وتوزيع الكحك والحلوي أبرز الفعاليات.. صور

وكيل الصحة بالغربية هدايا الرئيس السيسي إلي أسر شهداء الجيش الأبيض ضحايا "كورونا "

توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات لتوزيعها على الطواقم الطبية وعائلات مرضي "كوورنا "

محافظ الغربية: توزيع كعك العيد علي الأطقم الطبية والمرضي بمستشفيات العزل





شهدت أقسام العزل بمستشفيات كفرالزيات والصدر والحميات وسبرباي بمحافظة الغربية تزامنا مع حلول أيام أجازه عيد الفطر المبارك وسط أجواء من السعادة والفرحة البالغة علي وجوه المئات من الأسر وعائلات مصابي عدوي وباء "كورونا المستجد " عقب توزيع كميات من الحلوي وكحك وبسكويت "العيد " على كافة المصابين والأطفال المعزول داخل الحجر لتأمين حياتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم .

ورصدت "صدي البلد " قيام مؤسسات المجتمع المدني تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي مشاركه كافة المرضي ومصابي عدوي "كوفيد 19" من خلال توزيع البالونات والحلوي والكحك على الأطفال التى تترواح أعمارهم السنيه ما بين "7 -18 " سنه فضلا عن الاهتمام بكافة كبار السن من السيدات والرجال المصابين بسبب العدوي لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

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فى المقابل أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلي مساعديه بالضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات لكافة الأسر والعائلات المتضررة من تفشي عدوي الوباء "كورونا " خلال فترة العزل الصحي والمقرره لمدة 14 يوم على الأكثر .

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة رفع درجة التأهب والاستعداد القصوي على مستوي كافة أقسام مستشفيات العزل الصحي من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء والدفع بطواقم طبية من أعضاء الجيش الأبيض و فنيات التمريض لرفع كفاءة الخدمات العلاجية والصحية المقدمة لكافة مصابي "كورونا " حفاظا على أرواحهم .

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه يباشر التقارير اليومية لكافة الحالات التى تتعافي بشكل يومي ومعدلات نسب شفاءهم من خلال توافر كافة السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية لرعايتهم فضلا عن الدفع بفرق مكافحة العدوي وفرق الترصد لفحص كافة المخالطين للحالات المصابة والتأكد من إصابتهم من عدمه داخل القي المعزولة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وسمنود والسنطة .

وكشف "حميده" إنه فوجئ منذ يومين باتصال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، لتبلغه بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب مندوبا عنه إلى أسرة شهيد الجيش الأبيض ممرض السيد محمد المحسناوي بمدينة المحلة الكبرى ، وتقديم بعض الهدايا إلى أسرة الشهيد البطل ، مضيفا أن هذا التكريم بعد تقديرا كبيرا من الرئيس اتجاه أبنائه من الشعب المصري .

وأكد وكيل الصحة أن إطلاق اسم الشهيد على مكتب الصحة، تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، ولبطولاته بجانب زملاؤه من الجيش الأبيض .

واضافت الهام ذكي زوجة الشهيد ، أن الشهيد اوصاها بالأولاد فى اخر مكالمة علاوة على قيامه طوال فترة عزلة بالإتصال يوميا، مشيرة إلى أنه كان معروف باخلاصه وتفانيه في عمله .

وأضافت أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام على صدر الأسرة ، موجهة الشكر للرئيس علي اهتمامه بجميع أبنائه من الشعب المصري .

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الفربية، عن توزيع كعك العيد علي الأطقم الطبية والمرضي والعاملين بمستشفيات العزل بالمدينة الجامعية بسبرباى وكفر الزيات .

وقال محافظ الفربية، إن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم النفسي بالتوازن مع العلاج ، لكافة الأطقم الطبية والمرضي والفنيين والعاملين بمستشفيات العزل ، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم احتفالا بعيد الفطر المبارك .

وأشاد "رحمي" بجهود رجال الأعمال وكافة موسسات المجتمع المدني في دعم كافة المبادرات التي تطلقها محافظة الغربية في مختلف المناسبات.