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ديني

بعد فيديو صلاة العيد .. موعد مثول الطالب الهارب للتحقيق

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد مثول الطالب الهارب أثناء صلاة عيد الفطر للتحقيق، منوها انه سيتم التحقيق معه الاثنين المقبل. 


وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إحالة الطالب محمود مجدي، الذي قام بامامة المصلين في صلاة عيد الفطر وقام بالهرب أثناء الصلاة فى نبروه بالدقهلية للتحقيق.

 
وكشف خليل لـ صدي البلد، إن الطالب في المرحلة الإعدادية وليس الثانوية وهو من معتادي الرسوب في الدراسة. 


وأضاف أن الأزهر تابع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا في أول أيام عيد الفطر للطالب الهارب أثناء صلاة العيد. 



يذكر أن أوقاف الدقهلية علقت على ما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ظهور  أحد الأشخاص  يهرول مرتديا  الزي الأزهري  بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار  كوبري نبروه العلوي.


وأكدت أن  هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا اماما ولاخطيبا  وانما بالتحري تبين انه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنيه بذلك. 
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