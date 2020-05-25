بعد فيديو صلاة العيد .. موعد مثول الطالب الهارب للتحقيق

أ علن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد مثول الطالب الهارب أثناء صلاة عيد الفطر للتحقيق، منوها انه سيتم التحقيق معه الاثنين المقبل.

وكشف خليل لـ صدي البلد، إن الطالب في المرحلة الإعدادية وليس الثانوية وهو من معتادي الرسوب في الدراسة.









صلاة العيد. وأضاف أن الأزهر تابع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا في أول أيام عيد الفطر للطالب الهارب أثناء













يذكر أن أوقاف الدقهلية علقت على ما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي.









وأكدت أن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا اماما ولاخطيبا وانما بالتحري تبين انه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنيه بذلك.