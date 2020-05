شاهد .. ريم البارودي مهنأة وفاء عامر بعيد ميلادها : الأخت الطيبة الكبيرة

View this post on Instagram

هي الأخت الطيبه الكبيرة الكريمه العطوفه الحنونة الصديقه صدوقه القول والفعل هي المحبه والخير والعشره هي كنفسي تخاف علي هي جعلت مني انسانه حامدة شاكره منتبه لنعمة الله رب العالمين هي الحضن الحنون والامان بالنسبة ليا في هذا الزمان احبك كما انك لو من دمي عيد ميلاد الغاليه @wafaa3amerofficial 🎂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #وفاء_عامر #عيد_ميلاد_الكبيره تسلم ايديك ومجهودك @asma.mostafa