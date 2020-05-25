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فن

شاهد .. ريم البارودي مهنأة وفاء عامر بعيد ميلادها : الأخت الطيبة الكبيرة

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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منار نور
هنـات الفنانة ريم البارودي الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها ، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

ونشرت ريم البارودي صورة للفنانة وفاء عامر وعلقت قائلة : هي الأخت الطيبة الكبيرة الكريمة العطوفة الحنونة الصديقة صدوقة القول والفعل هي المحبة والخير والعشرة هي كنفسي تخاف علي هي جعلت مني انسانة حامدة شاكرة منتبة لنعمة الله رب العالمين هي الحضن الحنون والامان بالنسبة ليا في هذا الزمان احبك كما انك لو من دمي عيد ميلاد الغالية " . 

يصادف اليوم الاثنين 25 مايو عيد ميلاد الفنانة وفاء عامر والتى أتمت اليوم عامها الـ 52، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على جمالها وتهتم بأناقتها.

وفاء عامر من النجمات اللاتى يحرصن على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم بإقتناء قطع الملابس التى تتماشي معها وتبرز جمالها، كما تحرص أيضا على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة.
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هي الأخت الطيبه الكبيرة الكريمه العطوفه الحنونة الصديقه صدوقه القول والفعل هي المحبه والخير والعشره هي كنفسي تخاف علي هي جعلت مني انسانه حامدة شاكره منتبه لنعمة الله رب العالمين هي الحضن الحنون والامان بالنسبة ليا في هذا الزمان احبك كما انك لو من دمي عيد ميلاد الغاليه @wafaa3amerofficial 🎂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #وفاء_عامر #عيد_ميلاد_الكبيره تسلم ايديك ومجهودك @asma.mostafa

A post shared by Reem Elbaroudy ريم البارودي (@reemelbaroudyofficial) on

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