شاهد .. ريم البارودي مهنأة وفاء عامر بعيد ميلادها : الأخت الطيبة الكبيرة

ونشرت ريم البارودي صورة للفنانة وفاء عامر وعلقت قائلة : هي الأخت الطيبة الكبيرة الكريمة العطوفة الحنونة الصديقة صدوقة القول والفعل هي المحبة والخير والعشرة هي كنفسي تخاف علي هي جعلت مني انسانة حامدة شاكرة منتبة لنعمة الله رب العالمين هي الحضن الحنون والامان بالنسبة ليا في هذا الزمان احبك كما انك لو من دمي عيد ميلاد الغالية " .

يصادف اليوم الاثنين 25 مايو عيد ميلاد الفنانة وفاء عامر والتى أتمت اليوم عامها الـ 52، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على جمالها وتهتم بأناقتها.





وفاء عامر من النجمات اللاتى يحرصن على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم بإقتناء قطع الملابس التى تتماشي معها وتبرز جمالها، كما تحرص أيضا على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة.