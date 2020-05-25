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فن

زوج أيتن عامر يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها.. تعرف على ردها

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:51 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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مصطفى كرم

هنأ عز العرب زوج الفنان ايتن عامر، شقيقة زوجتة الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عز العرب فيديو من احتفالهم بعيد ميلاده وفاء عامر وعلق عليه قائلا "كل سنة وانتي طيبة يا احلي اخت في الدنيا".

وردت وفاء عامر قائلة "روح قلبي منور عليتنا ربنا بفرح قلبك بولادك".

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وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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