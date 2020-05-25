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محافظات

محافظ الفيوم يشكل لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:32 م
جنة للتأكد من الإجراءات
جنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية
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قسم المحافظات
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، للمرور على المنشآت السياحية والفنادق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا تطبيق الضوابط التى حددتها وزارة السياحة والآثار للتشغيل التجريبي. 
 
وتفعيلًا لقرار المحافظ، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللجنة المشكلة قامت خلال اليومين الماضيين بالمرور على جميع المنشآت السياحية الموجودة على ساحل بحيرة قارون، وقرية تونس، لمراجعة مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا للقواعد والاشتراطات المعلنة من قبل وزارة السياحة.

وأضاف أن اللجنة قامت بتوزيع منشور بالشروط العامة المتبعة من قبل وزارة السياحة للموافقة على التشغيل التجريبي، لافتًا الى التزام بعض الفنادق بالاشتراطات، وجاري استخراج التصاريح اللازمة للتشغيل بالتنسيق الكامل بين المحافظة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة والاثار.

ولفت "التوني"، إلى أن اللجنة المشكلة تستمر أعمالها لمتابعة عمل الفنادق بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار، مشيرًا الى التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار.

أقرا أيضا : 

يذكر انه من ضمن الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للفنادق، اتباع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات الحرارة للضيوف، وتطهير اليدين، وكذلك تعقيم منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من مدير إدارة البيئة بالديوان العام، وعضو من إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، وعضو من إدارة تنشيط السياحة بالديوان العام، وعضو من الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.
محافظ الفيوم يشكل لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية
محافظ الفيوم يشكل لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية
محافظ الفيوم يشكل لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية
محافظ الفيوم يشكل لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية
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