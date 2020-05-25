بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع صوتي للفنانة رجاء الجداوي ، بعثت من خلاله رسالة إلى جمهورها من داخل مستشفى العزل، في أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.









وقالت رجاء الجداوي ، في التسجيل الصوتي: «الحمدلله انا باخذ علاجي وبانتظار الفرج من عند ربنا لو بتحبوا نفسكم متوصلوش نفسكم للحاله اللي انا فيها ده مرض لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين الشخصيه المهمه والغلبان من فضلكم التزموا بالتعليمات».





كما تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، ظهرت فيها على سرير مستشفى العزل الصحي في أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وظهرت رجاء الجداوي، في المستشفى، مستلقاة على سرير المستشفى، وتقرأ بالمصحف الشريف داخل المستشفى، وعلى وجهها علامات الدهشة بعد إصابتها بالمرض، ونقل عدوى كورونا لها.





من جهة أخرى، انطلقت حملة شائعات واسعة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وتداول عدد من الصفحات غير الموثوقة، على السوشيال ميديا، "بانر مفبرك" نسبوه إلى أحد المواقع الإخبارية، مدونا عليه خبر وفاة رجاء الجداوي، ولكن مقربين للفنانة القديرة نفوا لـ "صدى البلد"، تلك الشائعات، مؤكدين أن حالتها الصحية مستقرة.

