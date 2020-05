بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

View this post on Instagram

الفنانه رجاء الجداوي في تسجيل صوتي للجمهور : الحمدلله انا باخذ علاجي وبانتظار الفرج من عند ربنا لو بتحبوا نفسكم متوصلوش نفسكم للحاله الي انا فيها ده مرض لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين الشخصيه المهمه والغلبان من فضلكم التزموا بالتعليمات " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏.#alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #احمد_زاهر #هنادي_مهنا #نيللي_كريم #محمد_رمضان #رانيا_يوسف #نجيب_ساويرس #محمد_امام #عمرو_يوسف #أمير_كرارة #دينا_الشربيني #نور #ياسمين_عبدالعزيز #جومانا_مراد #احمد_السقا #هنا_شيحة #البرنس #ايتن_عامر #ب١٠٠وش #ياسمين_صبري #غاده_عبدالرازق #ريم_سامي #اشرف_زكي #يسرا #خيانة_عهد #حلا_شيحة #رجاء_الجداوي