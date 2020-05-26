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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى تطالب بإلزام القنوات بالعرض بلغة الإشارة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،عدة شكاوى خلال الأيام الماضية بعدم التزام القنوات بالتحذيرات من فيروس كورونا فى الفواصل الإعلانية.

كما تلقى المجلس شكوى تطالب بإدخال لغة الإشار لأصحاب الهمم، على مختلف الشاشات

واحتوت الشكاوى على هجوم على بعض المخالفات فى البرامج والمسلسلات ، وعدم الاهتمام الإعلامى بانتشار فيروس كورونا واعلان التحذيرات والتشديد على المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية .


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وطالبت بعض الشكاوى التى تلقتها لجنة الشكاوى على الواتس اب   بتجديد الخطاب الديني، وأخرى تصدّت لبعض صفحات السوشيال ميديا التي يتهمونها بأنَّها تروج لأكاذيب وشائعات فيما يتعلق بفيرس كورونا.

يذكر ان المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام يستقبل شكاوى الجماهير عن طريق الرقم الخاص على الواتس او التسليم يدويا بمقر المجلس بماسبيرو .

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