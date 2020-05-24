نظيم الإعلام يلزم المؤسسات الصحفية بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

قال الكاتب الصحفى صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أنه منذ بداية أزمة كورونا وقيام الحكومة بأخذ قرارات احترازية ووقائية لاحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره، والمجلس يتابع تنفيذها مع الهيئة الوطنية للصحافة و المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية .





وأضاف الصالحى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن المجلس قام بأخذ قرارات فورية والتواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ جميع القرارات الحكومة الوقائية الصدرة بهذا الشأن للعاملين بالمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية.









وأشار عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، إلى أن المجلس طلب من المؤسسات الخاصة الالتزام بجميع قرارات الحكومة الصادرة لمواجهة "كورونا" لضمان سلامة العاملين بها.



