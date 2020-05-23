تقرير الأعلى للإعلام .. الأسبوع الأول يتصدر ملاحظات دراما رمضان ورجالة البيت في المقدمة

رصد التقرير الإحصائي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن الأسبوع الاول تصدر أعلى نسب الملاحظات فى الدراما الرمضانية .

وأكد المجلس ان الأسبوع الأول من رمضان شهد أعلى نسبة ملاحظات على المسلسلات التي تم عرضها على مدار ثلاثة أسابيع من الشهر الكريم، فيما تصدر مسلسل رجالة البيت قائمة الملاحظات بـ63 ملاحظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، بينما خلت مسلسلات الاختيار وفلانتينو وحب عمري من أي ملاحظات.

وقال التقرير الاحصائى ، مسلسل رجالة البيت تصدر الملاحظات بـ63 ملاحظة، تلاه مسلسل بـ100 وش بـ53 ملاحظة، ثم البرنس بـ52 ملاحظة، ثم سلطانة المعز بـ42 ملاحظة.



وجاء مسلسل ونسني خامسا بـ34 ملاحظة، أعقبه النهاية بـ32 ملاحظة، ثم اتنين في الصندوق بـ 27 ملاحظة.

كما رصد التقرير ان مسلسل ولما كنا صغيرين بـ25 ملاحظة، ثم مسلسلي شاهد عيان وجمع سالم بـ20 ملاحظة، ثم عمر ودياب 19 ملاحظة، وخيانة عهد 18، وفرصة تانية 15 ملاحظة، ثم اللعبة بـ13 ملاحظة.

أما مسلسلات واكلينها والعة ونحب تاني ليه في المرتبة التالية بـ12 ملاحظة، ثم 9 ملاحظات لـ"ليالينا 80"، و8 لمسلسلي ولاد امبابة ولعبة النسيان، و6 لـ"سكر زيادة"، ثم مسلسلي القمر آخر الدنيا والفتوة بـ4 ملاحظات، وأخيرًا مسلسلات الاختيار وفلانتينو وحب عمري دون ملاحظات.