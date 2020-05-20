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أخبار البلد

تدخين وشرب خمر.. 12 ملاحظة على مسلسلي شاهد عيان وعمر ودياب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:16 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 7 ملاحظات على مسلسل "شاهد عيان"، خلال حلقات الأسبوع الثالث.

وتضمنت الملاحظات  4 مشاهد عنف، وملاحظة متعلقة بكل من معايير الرصد "التدخين وشرب الخمر وعدم احترام القوانين.

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي نماذج من الملاحظات حيث تم رصد مشهد قتل زيدان داخل السجن ومشهد مقتل أحد المساجين على يد عمر ومشهد تبادل إطلاق نار بين عمر وأفراد العصابة أثناء هروبه من السجن، كما تم رصد مشهد تناول مخدرات لنجع وهيب العزازي.

كما رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، 5 ملاحظات على مسلسل "عمر ودياب"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت جميعها ألفاظا سوقية متدنية.

وأوضح  التحليل الإحصائي  مشهد علي ربيع لحوده القهوجي "يا سرسجى يانتن"، ومشهد علي ربيع لخطيبته وأخوها "همهيصها لوحدي، ويلعن أبو اللي يخرج معاكوا.
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