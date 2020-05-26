ريلمي تكشف رسميا عن هاتف X3 SuperZoom بست كاميرات.. فيديو

كشفت شركة ريلمي ، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة أوبو، رسميا النقاب عن هاتف Realme X3 SuperZoom ، بعد العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية حوله، والذي حصل على اسمه بفضل الكاميرا المقربة التى يأتي بها والتى تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف Realme X3 SuperZoom، على كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل توفر تقريبا بصريا قدره ×5، بمساعدة مستشعر الكاميرا الأساسية التى تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، ويمكنها التقاط ما يصل إلى 60x تقريبا هجينا، وتشمل الكاميرات المتبقية عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.









ويشمل هاتف ريلمي X3 SuperZoom، ست كاميرات منهم إعداد كاميرا خلفية رباعية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة داخل نوتش على هيئة ثقب عريض أعلى يسار الشاشة، للتصوير السيلفي تضم مستشعر رئيسي IMX616 من سوني، وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا 8 ميجابيكسل بزاوية فائقة الاتساع. يوفر المستشعر الرئيسي التقاط Nightscape Selfie، الوضع الليلي للصور الذاتية.





ويقدم هاتف Realme X3 SuperZoom، شاشة بقياس 6.57 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 1080×2400 بكسل، تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصباع على جانب الهاتف، يدعي Realme.





ويعمل هاتف X3 SuperZoom، بمعالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 855، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجيابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





ويتوفر هاتف Realme X3 SuperZoom، للحجز المسبق بدءا من اليوم، على أن يبدأ طرحه للبيع في الثاني من يونيو القادم، ويأتي بلونين فقط هما الأزرق والأبيض، مقابل سعر 499 يورو، أي ما يعادل 8693 جنيها مصريا.