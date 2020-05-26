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رياضة

15 دقيقة.. بروسيا دورتموند الأقرب لافتتاح التسجيل في شباك بايرن ميونخ.. والبافاري متراجع

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

واستطاع بروسيا دورتموند فرض سيطرته على أحداث المباراة منذ بدايتها، ومع الدقيقة الأولى كان قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الأول، عن طريق لاعبه هالاند، بعد وصول كرة بينية رائعة لثورجان هازارد وضعتها في موضع انفراد بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير خرج من مرماه سريعًا مشتتًا الكرة، لكنها وصلت لهالاند والذي راوغه ليسدد الكرة تجاه الشباك، لكن جيروم بواتينج أبعد الكرة من على خط المرمى، منقذًا فريقه من تلقي الهدف الأول.

وفي الدقيقة الرابعة، وصلت الكرة لثورجان هازارد في منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، لكنها سددها بباطن قدمه ضعيفة في أحضان مانويل نوير.

وفي الدقيقة العاشرة، سجل بروسيا دورتموند هدفًا ألغاه حكم المباراة، لوجود ثورجان هازارد في موقع تسلل.

وتحصل ماتياس هوملز قائد بروسيا دورتموند على البطاقة الصفراء في الدقيقة 13، بعد تدخله مع كومان جناح بايرن ميونخ.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من 

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز


خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر


خط الهجوم: سيرجي جنابري - كومان - روبرت ليفاندوفسكي

أما بروسيا دورتموند، فبدأ بتشكيل مكون من 

في حراسة المرمى: رومان بوركي


خط الدفاع: ماتياس هوملز - أكينجي - لوكاس بيتشيك

خط الوسط: أشرف حكيمي - محمود داوود - ديلاني - رافاييل جيريرو

خط الهجوم: ثورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل بروسيا دورتموند وصافة ترتيب الجدول، خلف البايرن برصيد 57 نقطة.

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