محلية النواب: إزالة أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع لتخليد ذكرى الشهداء

وأضاف النويشي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد، أنه على غرار إزالة اسم سليم الأول، يجب إزالة بقية أسماء سلاطين الدولة العثمانية.

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه سبق وتمت إزالة بعض أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع، مثل شارع سليم الأول.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أنه طالما لم يتم إزالى أي أسماء تاريخية مصرية، فالأحق بتخليد ذكراهم هم الشهداء.

أعلن النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء.





وقال النائب فى اقتراحه أن الشهداء يقدمون دروسًا عظيمة في حب الوطن والتفاني من أجل شموخه وعزه واستقراره، والحب الصادق للوطن قيمة مهمة لا تستغني عنها الأجيال في حاضرها ومستقبلها، مؤكدًا أنهم الأحق بتخليد ذكراهم.





وأضاف "لقد قدم لنا الشهداء أروع الأمثلة في أرقى المعاني الوطنية فقد أعطوا دون تردد نحو ساحات البطولة، ملبين نداء وطنهم بكل رجولة، فنستلهم من سيرتهم المشرقة المعاني الأخلاقية الراقية".

وطالب البلتاجي، بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء مما يمثل بعدًا وطنيًا واجتماعيًا ومعنويًا.





وأكد أن استبدالها بأسماء الشهداء يعتبر تخليدًا لذكراهم التي تتجلى فيهم قيم العطاء والبذل والتضحية والشجاعة، ولتظل ذكراهم محفورة في قلوبنا.