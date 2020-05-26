وصلة رقص لـ فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

وأطلت فيفي عبده بفستان باللون الأسود قصير مكشوف الصدر والكتفين، كما اعتمدت فيفي عبده في ظهورها على الرقص بشعرها المنسدل الأسود.





ومن الناحية الجمالية، كان مكياج فيفي عبده المعتاد الصارخ الذي دائما تظهر به، وكانت وصلة الرقص التي قدمتها فيفي عبده على أغنية ياسمين نيازي "سلامات ياهوى".

