رئيس الوفد الأوكراني قبيل محادثات جنيف: أهدافنا بناءة للغاية

أعلن رئيس الوفد الأوكراني قبيل محادثات جنيف، أن أهدافهم بناءة للغاية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتشهد جنيف، اليوم الأحد، حراكا دبلوماسيا مكثفا يلفه كثير من الغموض، مع بدء محادثات حساسة تتعلق بخطوات إحلال السلام في أوكرانيا، في ظل ضغط أمريكي متزايد على كييف للرد على “مبادرة ترامب للسلام”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية، وتبدو فيه القوى الكبرى أمام لحظة سياسية دقيقة قد تحدد مستقبل الصراع الأكثر تعقيداً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكدت الولايات المتحدة، أمس السبت، أن سويسرا ستستضيف محادثات مهمة في جنيف، يشارك فيها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، في إطار التشاور حول الخطوات التالية لتطبيق المبادرة الأمريكية.



