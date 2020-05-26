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مرأة

بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:48 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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آية التيجي
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رائعة نالت بها تعليقات الإعجاب من متابعيها.

وكتبت نادين نسيب نجيم على صورتها، معلقة "Thank you hbb for the beautiful lashes".. وتعني: شكرا على الرموش الجميلة.

وظهرت نادين نسيب نجيم بسويت باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في وضع المكياج، أو ارتداء الإكسسورات؛ بل اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ساحرة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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