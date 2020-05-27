أخبار السعودية اليوم.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار فى عسير.. إعلان جديد من الخطوط السعودية.. وتمديد صلاحية التأشيرات السياحية 3 أشهر دون مقابل

السعودية مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار فى عسير





السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية 3 أشهر دون مقابل





الخطوط السعودية تعلن تشغيل 60 رحلة داخلية يوميًا ابتداء من الأحد









قرّرت السلطات في المملكة العربية السعودية تمديد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مادي.





وأوضحت الجوازات السعودية أن ذلك القرار يتعلق بالسياح الموجودين بالمملكة، ممن انتهت تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".





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وأشارت مديرية الجوازات السعودية إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات تم إلكترونيًا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقر الجوازات.





وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة السعودية للتعامل مع آثار أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" على العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة المقيمين والمواطنين.





وفي وقت سابق قررت هيئة الطيران المدني السعودي استئناف الرحلات الجوية داخليا ابتداء من الأسبوع المقبل، فضلًا عن السماح بعودة صلاة الجماعة في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة.





وتعاملت السلطات السعودية مع حادث إطلاق نار في محافظة الأمواه التابعة لمنطقة عسير، حيث أسفر عن مقتل 6 سعوديين وإصابة 3 آخرين.





وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إن الجهات الأمنية باشرت بلاغا حول حادث إطلاق نار بمحافظة الأمواه.





وأوضح أنه تم نقل المصابين للمستشفى، بينما قتل 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجار استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة.





وأعلنت الخطوط السعودية عن جاهزيتها لاستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، ابتداء من الأحد المقبل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.





وقالت الخطوط السعودية إن تشغيل الرحلات سيتم بمعدل 60 رحلة يوميًا في المرحلة الأولى، تشمل مطارات المملكة في الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، ابها، جازان، حائل، نجران.





وأوضحت أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز عبر الصالة الجديدة رقم 1 مما يوفر المزيد من الخدمات.





وفي وقت سابق قررت السلطات في المملكة العربية السعودية تمديد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مادي بالنسبة للسياح الموجودين بالمملكة، ممن انتهت تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية.





ننشر أسعار الذهب السعودى خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 27-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 183.31 ريال سعودي.

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.



