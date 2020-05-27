أبرزها شاشة سامسونج CF791.. أفضل شاشات الكمبيوتر 2020

يبحث المستخدمون عن أفضل شاشات الكمبيوتر 2020، ذات العمر الأطول والأداء العالي، ولكن مع وجود العديد والكثير من شاشات أجهزة الكمبيوتر حيث لا يستطيع المشتري التفرقة بين شاشات الألعاب والشاشات المكتبية العادية، إذ يجب مراعاة بعض المواصفات خاصة الدقة لمواكبة أفضل ألعاب الكمبيوتر فى الوقت الحالى أو في المستقبل، لذا نستعرض إليك فيما يلي أفضل شاشات الكمبيوتر 2020 وأسعارها، وفقا لما ذكره موقع "digitaltrends" التقني.





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1. شاشة سامسونج 27″ SF354:

يمكنك شراء شاشة سامسونج من متجر الشركة بسعر 170 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,692 جنيها مصريا، إذ صممت عملاق التكنولوجيا الكورية الشاشة بمواصفات جيدة للتماشي مع سعرها الرخيص، والتى تأتي بتصميم أنيق مع حواف نحيفة، مع شاشة بحجم 27 بوصة ودقة 1080 بكسل، وتدعم الشاشة تقنية PLS، لتجربة مشاهدة ممتعة من زوايا مختلفة.





2. شاشة Dell P2720DC:

توفر شاشة ديل Dell، أفضل توازن بين الدقة والتصميم والميزات والسعر، تأتي الشاشة بحجم 27 بوصة وبدقة 1440 بكسل، وهي الدقةالمثالية بين 1080 بكسل و 4K فائقة الوضوح بأسعار معقولة، وتدعم الشاشة اتصال USB-C، مقابل سعر 360 دولار أمريكي، أى ما يعادل 5,702 جنيها مصريا.





3. شاشة Acer Predator XB27HU:

تعد شاشة Predator XB27HU من آيسر أفضل شاشة للألعاب في عام 2020، حيث تقدم أداء قوي بسعر مناسب، وتبلغ دقة الشاشة 1440 بكسل وتوفر دعم G-Sync ومعدل التحديث 144 هرتز. وتأتي الشاشة بتصميم نحيف بحواف، وذلك مقابل سعر 595 دولار أمريكي، أي ما يعادل 9,425 جنيها مصريا.





4. شاشة LG 34WK95U:

تأتي شاشة إلى جي، باهظة الثمن، بقياس 34 بوصة ودقة 5K، كما تتميز بقدرتها على تقديم مجموعة ألوان أوسع من الشاشات المنافسة، بفضل تقنية Nano-IPS، وتبلغ نسبة التباين الشاشة 770:1 مع سطوع 409 nits ويبلغ معدل التحديث 60 هرتز، الشاشة متاحة للبيع من خلال متجر Amazon بسعر 1164 دولار أمريكي، أي ما يعادل 18,437 جنيها مصريا.





5. شاشة BenQ EX3203R:

نظرًا لانخفاض أسعار الشاشات عالية الدقة، انخفضت أيضًا أسعار الشاشات الأكبر حجمًا، ولكن تعد شاشة بينكيو EX3203R ، المخصصة للألعاب باهظ الثمن، وتمتاز الشاشة بحجم 32 بوصة وبدقة 2560 × 1440 بكسل ومعدل تحديث عالي يبلغ 144 هرتز، إلى جانب دعم ألوان ممتاز وظهور ألوان سوداء وبيضاء بفضل تقنية HDR. وعلاوةً على ذلك، تدعم منفذ USB-C، مقابل سعر 528 دولار أمريكي، أي ما يعادل 8,359 جنيها مصريا.









6. شاشة Samsung CF791:

خلال عام 2020، تقدم شركة سامسونج شاشة أخرى مخصصة للألعاب، وتمتاز شاشة CF791، التى تأتي بقياس 34 بوصة، وبدقة 3440 × 1440 بكسل، بجودة صورة رائعة، وميزات ألعاب احترافية مثل معدل التحديث العالي 100 هرتز ودعم AMD FreeSync، كما تدعم الشاشة منفذ Thunderbolt 3 ، مقابل سعر 800 دولار أمريكي، أي ما يعادل 12,670 جنيها مصريا.