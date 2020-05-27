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بين الناس

عاوزينه أحمد منسي .. أهالي شارع سليم الأول بالزيتون يطالبون بتغيير اسمه|شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:51 م
شارع سليم بالزيتون
شارع سليم بالزيتون
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كريم ناصر

أبدى العديد من المواطنين بمصر تعاطفهم مع البطل العقيد الشهيد احمد منسى وكل ابطال كمين البرث خاصة بعد عرض مسلسل الاختيار خلال رمضان 2020 متمنين تخليد اسمه بكافة المنشأت العامة و الشوارع بجميع انحاء الجمهورية. 

وطالب اهالى حى الزيتون بمحافظة القاهرة بتغيير اسم شارع سليم الاول بالحى، ليصبح باسم الشهيد احمد منسى.


وقال احمد خالد، احد اهالى شاعر سليم، اتمنى ان يتم تغيير اسم الشارع ليتوج باسم البطل احمد منسى ليظل خالدا طوال العمر و يتحاكى الاهالى ببطولته . 

و اضاف مينا ميلاد احد\ اهالى الشارع : تغير اسم الشارع هو مطلب جماعى لنا و نتمنى ان يتحقق فهو اقل ما يمكن ان نقدمه لهذا البطل .

و اكد رجب على احد اهالى الشوارع المتفرعة من شارع سليم، انه يتمنى ان يتم تغيير اسم الشارع ليحمل اسم البطل احمد منسى ليحفظ التاريخ بطولته و تظل ذكراه حاضرة كلما مر احد بالشارع.
عاوزينه أحمد منسي .. أهالي شارع سليم الأول بالزيتون يطالبون بتغيير اسمه|شاهد
عاوزينه أحمد منسي .. أهالي شارع سليم الأول بالزيتون يطالبون بتغيير اسمه|شاهد
عاوزينه أحمد منسي .. أهالي شارع سليم الأول بالزيتون يطالبون بتغيير اسمه|شاهد
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