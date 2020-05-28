ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية مباريات الجولة الـ 28

اختتمت منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا" وشهد اليوم، الأربعاء، 5 مباريات.
وكانت الجولة الأولى "كلاسيكو ألمانيا" حسمها نادي بايرن ميونخ على حساب نظيره نادي بروسيا دورتموند، وابتعاده بالصدارة بفارق 7 نقاط عنه.
وشهدت الجولة أيضًا انتصارًا هامًا لفولفسبورج على حساب نظيره باير ليفركوزن
برباعية، وتعثر جديد لشالكة أمام دلسلدورف، وكذلك تعادل مخيب للايبزيج مع هيرتا برلين.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، الأسبوع الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني كالآتي
1- روبيرت ليفاندوفسكي .. 27 هدفًا
2- تيمو فيرنر .. 24 هدفًا
3- جادون سانشو .. 14 هدفًا
4- روبين كوازين .. 12 هدفًا
5- روفين هيننجز .. 12 هدفًا
6- فلوريان نيدرليشنر .. 11 هدفًا
7- فوت فيجهورست .. 11 هدفًا
8- ماركو رويس .. 11 هدفًا
9- سيباستيان اندرسون .. 11 هدفًا
10- سيرجي جنابري .. 11 هدفًا
11- جون كوردوبا .. 11 هدف
12- إيرلينج هالاند .. 10 أهداف