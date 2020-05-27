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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة 28

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اختتمت اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني"البونسدليجا"، حيث أقيمت اليوم 5 مباريات.

وشهدت الجولة حسم نادي بايرن ميونخ لكلاسيكو ألمانيا على حساب نظيره نادي بروسيا دورتموند، وابتعاده بالصدارة بفارق 7 نقاط عنه.

وشهدت الجولة أيضًا انتصارًا هامًا لفولفسبورج على حساب نظيره باير ليفركوزن برباعية، وتعثر جديد لشالكة أمام دلسلدورف، وكذلك تعادل مخيب للايبزيج مع هيرتا برلين.

وننشر ترتيب الدوري الألماني مع نهاية الجولة الثامنة والعشرين

المركز الأول: بايرن ميونخ برصيد 64 نقطة

المركز الثاني: بروسيا دورتموند برصيد 57 نقطة

المركز الرابع: لايبزيج برصيد 55 نقطة.
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