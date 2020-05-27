ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة 28





وشهدت الجولة حسم نادي بايرن ميونخ لكلاسيكو ألمانيا على حساب نظيره نادي بروسيا دورتموند، وابتعاده بالصدارة بفارق 7 نقاط عنه.





وشهدت الجولة أيضًا انتصارًا هامًا لفولفسبورج على حساب نظيره باير ليفركوزن برباعية، وتعثر جديد لشالكة أمام دلسلدورف، وكذلك تعادل مخيب للايبزيج مع هيرتا برلين.





وننشر ترتيب الدوري الألماني مع نهاية الجولة الثامنة والعشرين





المركز الأول: بايرن ميونخ برصيد 64 نقطة





المركز الثاني: بروسيا دورتموند برصيد 57 نقطة





المركز الرابع: لايبزيج برصيد 55 نقطة.

اختتمت اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني"البونسدليجا"، حيث أقيمت اليوم 5 مباريات.