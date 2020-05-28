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أخبار العالم

ظهور 79 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الخميس 28/مايو/2020 - 07:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ شهرين تقريبا فيما يحاول المسؤولون حصر البؤر الجديدة التي أثارت قلقا من احتمال حصول موجة ثانية من العدوى.

وأعلن مسؤولون، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الخميس، عن 79 حالة إصابة جديدة اليوم ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى 11,344، ومعظم الإصابات سجلت في منطقة سول المكتظة بالسكان. 

وتعد كوريا الجنوبية نموذجا عالميا في طريقة إدارتها لأزمة انتشار الفيروس وقد بدأت بتخفيف اجراءات العزل لكنها اليوم تسارع لاحتواء الاصابات الجديدة مع عودة الحياة الى طبيعتها، فيما تعتبر تلك هي أعلى زيادة منذ الإعلان عن 81 حالة جديدة في أبريل الماضي.

وأعلنت المراكز الكورية لمنع الأمراض والوقاية منها أن 69 حالة جديدة سجلت في مستودع للتجارة الالكترونية تابع لشركة كوبانج في بوشيون بغرب سول.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب للصحفيين إن حوالى 4100 عامل وزائر الى المبنى يخضعون للحجر الصحي وأجريت فحوصات الكشف عن الفيروس على أكثر من 80% منهم.

وأضاف "نتوقع أن يواصل عدد الحالات الجديدة المرتبطة بالمستودع الارتفاع حتى اليوم الى أن ننهي الفحوصات".

وتم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية، كما أن عدة منشآت مثل متاحف وكنائس أعادت فتح أبوابها. وبدأت عدة أنشطة رياضية بما يشمل كرة القدم موسما جديدا في وقت سابق هذا الشهر لكن بدون جمهور. كما عاد الطلاب الى المدارس اعتبارا من الأسبوع الماضي.
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