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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل

الخميس 28/مايو/2020 - 10:56 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامات الواقية"، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 بشأن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.




وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الفئات التي ينطبق عليها القرار تلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بالجامعة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدا أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامة الواقية".


وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة 2 متر على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين.


وشدد على أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث عمليات التطهير يوميّا، وذلك حفاظًا على صحة جميع أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.


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يشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات شفهية قبل ٦ أسابيع بإلزام جميع العاملين بالجامعة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي  للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع.


كما اتخذ رئيس الجامعة إجراءات مبكرة بقواعد السلامة ومنع العدوى منذ آخر شهر يناير الماضي وقبل تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة.
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