كواشف حرارة وكمامات.. 7 إجراءات للوقاية من كورونا فى امتحانات جامعة القاهرة

وأضاف الخشت، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من كافة الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بالامتحانات وذلك وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن عقد امتحانات الجامعات وتأتي كالتالي:
1- مراعاة التباعد والسلامة بما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات.
2- ضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
3- التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الأماكن يوميا.
4- ارتداء الكمامات
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5- استخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الإمتحانات.
6- عمليات التطهير يوميًا في كافة القاعات التي يجري بها الامتحانات.
7- توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى بالحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه.