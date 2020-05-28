برلمانية تحذر من تقسيم العمل إلى ورديتين.. لهذا السبب



التخالط، وبالتالي حجم انتشار فيروس كورونا. وقالت النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تقسيم العمل إلى ورديتين صباحا ومساء، سوف سوف ينعكس سلبًا، ولن يؤثر على التخالط لمنع انتشار فيروس كورونا ، مشيرةً إلى أن العمل في ورديتين سوف يندرج تحته تبعات تزيد من حجم





وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن تقسيم العمل في ورديتين سيؤدي إلى وجود المواطنون في الشوارع لفترات أطول، وهذا يؤدي بالكاد إلى استمرار فتح المحال العامة طوال هذه المدة، مضيفةً بأن هذا سيؤدي إلى وتزايد رهيب في معدل وزمن الاختلاط.









وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ثقافة الاختلاط عند المواطنين هي التي تحتاج إلى تغيير، والدليل على ذلك أنه خلال شهر رمضان كانت نسبة العمل متراجعة، وكان هناك حظر تجول ، لكن رغم ذلك كان تكدس من المواطنين.





واقترح بعض النواب تقسيم العمل في ورديتين، وذلك لإنهاء حالة التكدس الناتج عن العمل في وردية واحدة طوال النهار، مما سيؤدي إلى خفض معدل الاختلاط.

تحفظت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، على مقترح تقسيم العمل بين الموظفين إلى ورديتين، بداعي تقليل التكدس في العمل في فترة واحدة.