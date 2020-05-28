السياحة لـ«صدى البلد»:الفنادق تنفذ الاشتراطات الصحية.. وتفتيش يومي عليها

قال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن فندقين آخرين حصلا على شهادة السلامة الصحية وهما بسمة فى قنا و اميليو بالأقصر وذلك بعد استيفائهما كافة ضوابط السلامة الصحية .





أكد العاصى فى تصريح لـ"صدى البلد" أن بعض الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حققت نسب إشغال 25% ، وأخرى 15% ، مع التزامهم بالاشتراطات الوقائية و الصحية .









أشار مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية و الفندقية إلى لجان وزارة السياحة والآثار بمر بصفة يومية على 78 فندقا، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات ، وحال وجود اى ملاحظات يتم التشديد عليها.





أوضح العاصي أن الفنادق حريصا على تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية بل و تضيف عليها مميزات أخرى حفاظا على صحة و سلامة ، العاملين بها و الزائرين.





وناشد العاصى الزائرين وشركات السياحة بالتعامل مع الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية فقط.



