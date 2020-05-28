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أخبار البلد

السياحة لـ«صدى البلد»:الفنادق تنفذ الاشتراطات الصحية.. وتفتيش يومي عليها

الخميس 28/مايو/2020 - 01:32 م
شهادة السلامة الصحية
شهادة السلامة الصحية
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محمد الاسكندرانى
قال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن فندقين آخرين حصلا على شهادة السلامة الصحية وهما بسمة فى قنا و اميليو بالأقصر وذلك بعد استيفائهما كافة ضوابط السلامة الصحية .

أكد العاصى فى تصريح لـ"صدى البلد" أن بعض الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حققت نسب إشغال 25% ، وأخرى 15% ، مع التزامهم بالاشتراطات الوقائية و الصحية .


أشار مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى لجان وزارة السياحة والآثار بمر بصفة يومية على 78 فندقا، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات ، وحال وجود اى ملاحظات يتم التشديد عليها.

أوضح العاصي أن الفنادق حريصا على تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية بل و تضيف عليها مميزات أخرى حفاظا على صحة و سلامة ، العاملين بها و الزائرين.

وناشد العاصى الزائرين وشركات السياحة بالتعامل مع الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية فقط.

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