عمرو عابد يكشف لـ صدى البلد كواليس اللي فات مات.. ويؤكد: سعيد بردود أفعال القمر آخر الدنيا.. وفي انتظار أوقات فراغ 2

قدم الفنان عمرو عابد شخصية "جلال" في مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.



وقال عمرو عابد عن ردود الفعل التي وصلته على دوره في المسلسل "حتى هذه اللحظة كل التعليقات على السوشيال ميديا او ما يصلني منها ايجابية بشكل كبير، واكثر ما اسعدني ان هناك تعليقات تقول انه عمل هادي وبسيط".



وعن استعداده لشخصية "جلال" قال عمرو عابد لـ صدى البلد: " لم يكن لدي وقت طويل للتحضير، وشخصية جلال صعبة لانها تتطور في اكثر من جانب، حيث يقوم بالبحث عن والدته ويتعامل مع علاقته المضطربة بزوجته التي لا يجمعمها قواسم مشتركه الي جانب عودة حبه القديم فريال والذي بدا ينشا بينهما علاقة.



وأضاف عمرو عابد: الصعوبة الكبيرة هي التصوير في ظل الظروف التي نواجهها بسبب موضوع الكورونا. فيوميا كنا نذهب الي التصوير ونحن نشعر بالخوف والقلق ونحاول ان ناخد كافة الاحتياطات حتى لا نتعرض لهذا الخطر.





وتحدث عمرو عابد عن كواليس العمل مع الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز فقال: تعاملت مع أستاذة سميرة كأنها والدتي، بالفعل كل الممثلين وفريق العمل متعاونين والمخرج تامر حمزة يقدم عمله على اكمل وجه، وايضا المنتجة شيرين مجدي رغم ان المسلسل اول انتاج لها، ولكن اتوقع انها ستكون من المنتجين المهمين، وجميعنا بذلنا مجهود كبير ليخرج المسلسل بهذا الشكل في هذه الفترة القصيرة.





وحول شعوره بنجاح العمل من عدمه قال عمرو عابد: "الجمهور هو المقياس الاساسي لنجاح اي عمل".





وعن الأعمال التي يحرص على مشاهدتها حاليا قال: مسلسل ب100 وش والاختيار والفتوة والنهاية، خاصة بعد ماعرفت ردود الفعل حولهم في رمضان الفائت.



وحول المنافسة الرمضانية قال: لا اتابع موضوع المنافسة، نحن نقدم افلام ومسلسلات، وجميعهم يتم مشاهدتهم، فنحن ليس مهمتنا ان ننتصر على بعض ولكن نحن نعمل جانب بعض ونقدم اعمال مختلفة، وكل عام يتغير فريق العمل، فالمنافسة غير مبررة في عملنا ويمكن ان نفهمها في الرياضة وغيرها .





أما عن الانتقادات التي يمكن أن يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي فقال "إن مهنتنا معرضه لان يكون هناك اراء ايجابية او سلبية على ما نقدمه، وكما نحتفي بالكلام الجيد لابد ان نتعلم التعامل مع الكلام السلبي وهذا ما افهمه كممثل".





كما تحدث عن أثر فيروس كورونا على أحداث "القمر أخر الدنيا"، فقال إنه اثر بشكل كبير على التصوير ومجريات الاحداث في المسلسل، وكان من المفترض ان يتم تصويره في 5 محافظات، وذلك اثناء رحلة البحث عن الام، ولكن نظرا للظروف كل هذه السفريات تم الغائها عدا واحدة، فالطبع المسلسل اتاثر في الشكل وفي رحلة بحثهم .





وبعيدا عن المسلسل وحول فيلمه "اللي فات مات" الذي قام بتأليفه وإخراجه، قال: فيلم اللي فات مات هو أول فيلم روائي طويل أقوم بتأليفه والآن نحن في مرحلة تطوير السيناريو. ومنذ فترة وانا لدي حماس لتجربة التأليف والإخراج وبدأتها بفيلم قصير الحفرة وتم تصويره بالفعل وهو الان في مرحلة الPOST PRODUCTION





وأخيرا وعن أعماله الجديدة، قال عمرو عابد إنه في انتظار "أوقات فراغ 2".