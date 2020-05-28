البيت الأبيض يعلن عن أمر تنفيذي يخص مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن توقيع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق اليوم.





وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن شركة تويتر أظهرت انحيازا ضد الرئيس الأمريكي، فيما لم تمارس الرقابة على الصين.









ونشر المدير التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي، رد فيها على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه لموقع "تويتر" بحذف تغريدات تعبر عن آراء محافظين مؤيدين لترامب.









وكتب دورسي في تغريداته: "هناك في الحقيقة شخص مسئول في النهاية عن أفعالنا كشركة، وهو أنا، من فضلك دع موظفينا خارج الأمر، سنستمر في كشف المعلومات المغلوطة أو المتنازع على صحتها بشأن الانتخابات على مستوى العالم، وسنعترف بأي أخطاء نرتكبها ونتحمل مسئوليتها".









وأضاف دورسي في تغريدة لاحقة: "هذا لا يجعلنا حكام الحقيقة، هدفنا هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم عليها بأنفسهم، المزيد من الشفافية منا أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من رؤية السبب وراء أفعالنا بوضوح".