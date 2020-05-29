من هو قاضي التنفيذ؟.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها من هو قاضي التنفيذ .
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في الشرقية
جاء في حيثيات
الحكم أن مفاد نص المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون المرافعات أن التنفيذ
يجرى تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة
الابتدائية، ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
أيًا كان قيمتها ، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات
المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ ، وجعله يختص دون
غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم
وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة
عند فصله في المنازعات الوقتية ، ما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص
نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها وذلك فيما عدا
ما استثنى بنص خاص.