بعد 8 سنوات من العشرة.. كلب يشبه صاحبه ويصبح موديل إعلانات

بشارب ولحية استطاع أن يجذب كلبًا أنظار من حوله ويصبح نجم من النجوم بمجرد نزوله إلى الشارع يلتف حوله المعجبون بشكله المختلف عن باقي الكلاب الأخرى المعتادة.





"ماكس" الكلب الذي يحيط به المعجبون من الناس بالشارع ويطالبون التصوير معه، لما يتمتع بشكل مختلف ومميز بفضل لحيته الطويلة وشاربه ليشبه إلى حد كبير مالكه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





حقق الشكل المختلف لـ"ماكس" شهرة كبيرة في محيط سكنه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح "موديل" واستخدام صورته على منتجات الزيوت المخصصة لتطويل اللحى.





فقد تواصلت معه العديد من الشركات المخصصة لبيع الزيوت المهتمة باللحية للرجال، للتسويق لمنتجاتهم من خلاله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مما أكسبه ذلك شعبية أكثر من ذي قبل.





وقال مالكوا الكلب السيدة"كانديس" صاحب الـ 37 عامًا و"كودي هوبكنز" صاحب الأـ 42 عامًا، ان الكلب يتمتع بشهرة عالية في المنطقة منذ شرائه، ويرجع السبب الاول في ذلك هو التشابه الكبير في اللحية بين "كودي" والكلب "ماكس".





وأوضحوا أن كي يحصل الكلب "ماكس" على مظهر لائق باللحية، فهم يكرسون وقت لتشذيب وتقليم اللحية ذات اللون الذهبي كل 6 أسابيع، ويبلغ "ماكس" من العمر 8 أعوام.



