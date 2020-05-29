علي جمعة ناعيا سيف النصر: رائد من رواد علم الكلام

نعي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الذي وافته المنية اليوم الجمعة.





وقال جمعة في بيانه: كان العالم الجليل رائدًا من رواد علم الكلام، وتخرج من كلية أصول الدين عام 1959، وأصبح أستاذا متفرغًا للعقيدة والفلسفة، واختير عضوا بهيئة كبار العلماء عام 2015.





وأضاف: قد أعير للعديد من دول العالم العربي والإسلامي، منها جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أم درمان بالسودان، وجامعات الهند والجزائر.





وأكمل: ترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التى ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوى منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية، وفلسفة علم الكلام فى الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقًا.





واختتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جهّالًا، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".





وقال ابن مسعود: " موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار "





ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٤ عامًا.

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وأكد المجمع، أن المفكر الإسلامي رحمه الله أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم بصفة عامة، سائلًا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.