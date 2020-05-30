عدم ارتداء الكمامة القماش.. تعرف على شروط السفر الداخلي بالسعودية





نشرت وسائل إعلام سعودية شروط السفر الداخلي بالمملكة العربية السعودية، وفق ما حددته هيئة الطيران المدني بالمملكة.





وحددت هيئة الطيران المدني السعودي شروطا جديدا للسفر الداخلي بالمملكة، بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).





كانت الممكلة قررت رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





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وفيما يلي شروط السفر الداخلي بالمملكة وفق ما حددته هيئة الطيران المدني:





1- الامتناع عن الحضور قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين على الأقل.





2- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.





3- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها.





4- عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية.





5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة.





وقالت هيئة الطيران المدني إن حجر السفر سيكون عبر موقع السعودية لحجوزات الطيران، مشيرة إلى أن المقعد الذي بجانب المسافر لن يكون متاحا للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي.



