اخبار الحوادث.. الصيدلى الناجى من الذبح بالغردقة يروي تفاصيل الواقعة.. وكشف غموض جثة كفر الشيخ

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:





كشفت مباحث مركز دسوق بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز العثور على جثة مجهولة طافية بنهر النيل، وتبين أن الجثة لبائع متجول قرر التخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة إثر وجود خلافات عائلية مع زوجته.









لقي صياد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعه غرقًا، إثر قيامه بالاستحمام والسباحة بشاطئ قرية البنائين بمركز البرلس، وتم انتشال جثته ونقله إلى المستشفى.









تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطفل من ذوى القدرات الخاصة اثناء قيام شخصين بارهابه بكلب حراسة ما تسبب في بكاء الطفل وصراخه وسط ضحك الشخصين.









ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على متهم قتل ابن عمه وأصاب عمه وابن عمه الثانى لخلافات على الميراث.









أمرت جهات التحقيق؛ بحبس محمد م. عاطل وشهرته مودة؛ ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»؛ بمنطقة حلوان.









يفعل البعض من الشباب والفتيات أشياء تظهر لهم فى ذلك الوقت أن هذه المتعة الحقيقية للحياة حتى يستيقظون على كارثة وكأنهم يقولون لأنفسهم ليت الزمان يعود يوما لكى لا نفعل مثل هذه الأفعال المشينة الخادشة للحياء العام، وكذا الأعمال المنافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور وشرب المخدرات.. فهناك أعمال ليست فقط خادشة ومشينة بل هناك أفعال ليس لصاحبها قلب مثل الأمهات التى تقتل أبناءها أو تفرط فيهم وتلهث وراء المتعة الحرام، وآخرون يلهثون وراء المواد المخدرة ليستيقظوا على كارثة.









باشرت نيابة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم التحقيق في واقعة خروج جثمان متوفية كان مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد من مستشفي حميات الزقازيق دون اتخاذ أي من الإجراءات الوقائية أو الاحترازية.









كشفت المعاينات لشقة الدقي المحترقة والمناظرة الأولية لجثامين المتوفين أن الأطفال لقوا مصرعهم متفحمين بينما فارقت جدتهم الحياة نتيجة الاختناق بدخان الحريق.









قررت نيابة الغردقة الجزئية، حبس اثنين من الشباب المتهمين في واقعة الاعتداء على صيدلي بالغردقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثالث.



