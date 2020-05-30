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التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

السبت 30/مايو/2020 - 12:29 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب

كشف الدكتور عصام المغازي استشاري أمراض الصدر، حقيقة ماتردد عن تأكد الإصابة بكورونا فى حالة فقدان حاسة الشم والتذوق.

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"إلتهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة تعد هى الاعراض الأبرز فى الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا:" فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بـ كورونا ولكن إرتفاع درجات الحرارة وإلتهاب الحلق هما الابرز".

واكمل:" فقدان حاستى الشم والتذوق ليست من الأعراض القطعية التى نحكم من خلالها على الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه الأعراض متعلقة بأمراض كثيرة بالجهاز التنفسي وحساسية الأنف وليس كورونا فقط".

ونوه إلى أنه بمجرد علاج مصاب فيروس كورونا يعود له حاستى الشم والتذوق وليس كما روج البعض بأنهما يختفيان.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.  

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