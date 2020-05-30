لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 30 مايو

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار خطة الوزارة للاستغلال الامثل لموارد وطاقات السكة الحديد فقد وجه الوزير قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من، غدا السبت الموافق 30 مايو الجاري.





وأضاف أنه تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل ٦٦٤ قطار يوميا علي الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد عدد ١٠ قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو علي أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعه السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مشيرا الى أنه سيتم تشغيل عدد ٥٤ قطار علي خط القاهرة الاسكندرية وعدد ٥٠ قطار علي خط القاهرة السد العالي وعدد ٣٦ قطار علي خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





وفى الصور المرفقة نستعرض مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت الموافق 30 - 5 - 2020