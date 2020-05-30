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فن

هاشتاج نوران ابو طالب يتصدر تويتر... ومغردون صوتك دافي ومريح للاعصاب

السبت 30/مايو/2020 - 01:47 ص
محمد منير و نوران
محمد منير و نوران ابو طالب
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي  تويتر# هاشتاج نوران ابو طالب  وجاء ذلك بعد مشاركتها  في الغناء مع الكينج محمد منير خلال حفلته الغنائية الذى تم إذاعتها لايف من داخل بيته، و احتلت  التريند بمجرد بدئها 


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وجاءت التعليقات كالاتي :

الناس الى بتحب منير فشخ و زعلانين ان دينا الوديد و نوران ابو طالب هيغنو معاه النهاردا انا متاكد انكم هتحبو الى هيعملوه مع بعض فشخ محمد منير هيقدر يطلع احلى حاجه عندهم و يستغل كل ايمكانياتهم و هيعملو عظمه ان شاء الله دا غير انه هيحطهم فى حته تانيه بعد الحفله دى ف قشطه يعنى ليه لاء

اي الحلاوة دي أقسم بالله

 صوت نوران ابو طالب  مع منير عامل شغل عالي

لا بس بسم الله ماشاء الله نوران أبو طالب نورت الدنيا كلها والله!

ماذا بينك و بين الله يا نوران ابو طالب عشان تغني مع محمد منير ؟

نوران ابو طالب دي صوتها دافي و مريح للاعصاب

نوران أبو طالب قمر وبحب اغنية شبابيك منها فشخ

 الجدير بالذكر ان  غنت نوران ابو طالب  مع الكينج منير  خلال حفلته اللايف  المذاعة من منزله، للتخفيف عن جمهوره في ظل أزمة فيروس كورونا.

وجلس محمد منير طوال الحفل لعدم استطاعته الوقوف وظهر بجانبه عكاز بعد إجرائه أكثر من عملية جراحية مؤخرا.

وقال النجم  محمد منير منتصف الحفل: لقد أجريت عملية في مفصل الحوض، وأنا في طريقي إلى الشفاء، ولولا أطباء القوات المسلحة لما كنت وسطكم اليوم، لذلك دعوني أقف لحظات تقديرا لشهداء الجيش والشرطة والاعتراف لما قدموه من تضحيات للوطن.
قال منير قبل بداية الحفل: "إحنا عايشين في دايرة .. عايزين نحس إننا هنعدى أزمة كورونا .. إنتوا عيلتي .. مفيش حد فيكوا معرفهوش .. هنعلي صوتنا بالغنا وهنحل كل حاجة بالغنا".

وشهد الحفل خلال الساعة الأولى منه دخول حوالى 100 ألف شخص لمشاهدة منير.

وقدم منير العازفين في فرقته، وعددا من المغنين الصاعدين منهم :"دينا الوديدي، ونوران ابو طالب، وأحمد زيزو"، وعلق قائلًا: انا وصلت خلاص  لمرحلة العكاز وهما بيساعدوني".

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