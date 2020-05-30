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فن

ربنا يرحمه برحمته.. شيماء سيف تودع الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:25 ص
الراحل حسن حسني
الراحل حسن حسني
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ميرنا محمود
نعت الفنانة شيماء سيف الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد.

ونشرت صورة للراحل  حسن حسني عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وكتبت :
البقاء لله ربنا يرحم الفنان الكبير حسن حسنى ويرحمه برحمته.

يذكر ان شارك  الفنان الكبير حسن حسني  فى العديد من الأعمال ، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

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 وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.


ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
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